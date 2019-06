Multa salata per un panificio di Nesima con i locali sporchi

Nella mattinata di ieri, sono state rilevate diverse gravi irregolarità all’interno di un panificio nel quartiere di Nesima. A causa delle carenze igienico-sanitarie è stata eseguita una ispezione da parte di Asp e polizia, che hanno constatato la necessità di lavori di ristrutturazione indispensabili al ripristino della salubrità dei locali.

E' scattata quindi una multa di circa 6 mila euro. Quattro le contravvenzioni amministrativa notificate al titolare dalla polizia , per assenza di conformità dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti, per la vendita del pane a pezzo e non a peso e senza alcun indicazione in merito alle caratteristiche qualitative del pane stesso. I poliziotti hanno multato poi un dipendente del panificio, che cercava con aria di sufficienza di eludere il controllo amministrativo e di ostacolare la propria identificazione, allontanandosi dal punto vendita per poi rifiutarsi apertamente di rendere le proprie generalità. Pertanto è stato denunciato.