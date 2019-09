Piovono multe della municipale agli automobilisti indisciplinati

Operazione congiunta nell’ambito delle iniziative per la “Settimana europea della mobilità sostenibile” condotta dalla polizia provinciale di Catania e dalla polizia locale del Comune di Catania, tesa al miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale e della qualità della vita della città.

Un appuntamento internazionale fisso che ha l’obiettivo di promuovere, per gli spostamenti quotidiani, le camminate a piedi o l’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi quali gli autobus, la metropolitana o la bicicletta, invece che l’auto privata. Per inibire le infrazioni degli automobilisti indisciplinati la polizia provinciale ha effettuato dei controlli sulle strade urbane normalmente congestionate dal traffico veicolare. Sono stati elevati 15 verbali per violazione del codice della strada in piazza Santa Maria di Gesù, via Androne, via Lago di Nicito e via Cesare Vivante.