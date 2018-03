Multe a San Nullo, compaiono manifesti contro il consigliere Anastasi: "Denuncerò"

In tutto il quartiere di San Nullo, a partire da via Sebastiano Catania, sono comparsi numerosi manifesti anonimi in cui il consigliere comunale Sebastiano Anastasi viene addebitato quale promotore dei controlli dei vigili urbani che, in questi giorni, hanno multato diverse vetture nella zona con lo strumento dello Street Control. "Residenti e commercianti di San Nullo ringraziano il consigliere Seby Anastasi e i suoi 'consulenti esterni' per gli interventi alla viabilità del quartiere che hanno creato notevoli disagi e verbali di 80 euro per le vetture in sosta nella parte commerciale di via S.Catania", recita il testo dei manifesti.

"Qualcuno sta volutamente strumentalizzando l'opera dei vigili urbani che, inviati dall'amministrazione comunale, rispondono ad un'azione vessatoria per la città e per i residenti - spiega Anastasi a CataniaToday - Non capisco come si possa addebitare a me, consigliere d'opposizione, qualcosa di questo genere". "L'azione di chi ha vigliaccamente affisso questi manifesti è chiaramente un'intimidazione nei miei confronti - continua il consigliere - Non capisco se per elezioni nazionali di domani o, più direttamente, in vista del prossimo appuntamento con le amministrative in cui mi ripresenterò". "Questi manifesti - aggiunge - oltre ad essere abusivi, coprono le cassette della luce e del gas, in modo pericolo, e persino i manifesti funebri regolarmente affissi".

Anastasi, dopo aver chiamato i carabinieri per la rimozione, ha presentato una denuncia contro ignoti. "Non è la prima che succedono fatti del genere - chiarisce - Già due anni fa apparvero volantini e manifesti contro di me". "Speriamo - conclude ironicamente - che siano di buon auspicio sia per me che per il candidato che sostengo alle politiche di domani, è il segno che stiamo lavorando bene".