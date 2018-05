Sequestro di pesce e multe per le auto senza assicurazione

Una serie di controlli di polizia sono stati messi a segno nella zona di piazza Europa. Tra le diverse decine di mezzi sottoposti ad accertamento, sono 14 quelli trovati sprovvisti di copertura assicurativa per la responsabilità civile, alcuni dei quali parcheggiati in strada. Tutti i veicoli sono stati sequestrati e i proprietari sanzionati. Anche la mancata revisione obbligatoria è stata oggetto di controlli e sanzioni a carico di automobilisti inadempienti. Multati anche tre parcheggiatori abusivi in via del Bosco, con mille euro ciascuno. Infine, sono stati individuati due commercianti ambulanti abusivi di prodotti ittici ai quali è stata comminata una sanzione pecuniaria che va da 154 a 1549 euro. I prodotti impropriamente messi in vendita sono stati sottoposti a sequestro ai fini della confisca e distruzione, poiché privi di tracciabilità e tenuti in modo non idoneo al consumo umano.