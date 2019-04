Parcheggiatori nel mirino della polizia: multe e sequestri

Continuano i controlli per porre fine alla piaga dei parcheggiatori abusivi. Sono stati complessivamente sanzionati quattro soggetti che chiedevano soldi agli automobilisti nella zona di Piazza Europa e in quella di Piazza Spirito Santo. E' scattato pure il sequestro delle somme ricavate illecitamente ed intimato di allontanarsi dai luoghi in cui "lavoravano".