Multati tre parcheggiatori abusivi: per loro anche il daspo

La polizi di Nesima, in collaborazione con il personale del Reparto Annona della polizia locale, ha contestato tre daspo urbani ad altrettanti parcheggiatori abusivi, tutti pregiudicati, ai quali sono state elevate anche sanzioni per un totale di 2313 euro. I controlli, sono stati eseguiti nei pressi della cittadella universitaria, dell’istituto scolastico di via Torquato Tasso e dello stesso commissariato di Nesima.

Questo dilagante fenomeno crea disagi alla circolazione stradale incentivando soste selvagge, sopra i marciapiedi, strisce pedonali e simili.Si è poi proceduto al controllo di una autorimessa sita nelle adiacenze dell’ospedale Garibaldi Nesima, dove si registra un costante ingorgo della viabilità, con una multa di oltre molle euro per mancanza della Scia.