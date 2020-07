Lotta senza quartiere ai parcheggiatori, sequestrati anche gli incassi

Continua la lotta senza sosta ai posteggiatori abusivi, come disposto dal questore di Catania Mario Della Cioppa, con assidui controlli del territorio soprattutto nei fine settimana. Le aree più colpite rimangono il centro storico e l’area del litorale della Plaja, zone che attraggono un bacino di automobilisti molto vasto vittime di questi taglieggiatori. Nella giornata di domenica, il personale impegnato nell’attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati ha sanzionato in via amministrativa ben dieci soggetti sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molti di questi erano nella zona del viale Kennedy, vicino agli stabilimenti balneari dove stazionavano sia di giorno sia di sera, approfittando delle serate organizzate e della voglia di mare dei catanesi. Per alcuni di essi è scattato anche il sequestro della somma di denaro provento dell’attività illecita. In particolare, nella notte tra sabato e domenica a D.B.L, fermato proprio in viale Kennedy, è stata sequestrata la somma di 53. A F.V. la somma di 19,55 euro e, non è mancata la civile segnalazione anonima sull’app YouPol di un cittadino che rispetta le regole grazie alla quale ha permesso di individuare il 22enne G.G.I. in via Dusmet, nei pressi dell’ingresso del porto, sequestrando la somma di 12,15 euro.