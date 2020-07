Grazie all'app "YouPol" crescono le multe ai parcheggiatori abusivi

Continuano i servizi di controllo, voluti fortemente dal questore Mario Della Cioppa, nei confronti dei posteggiatori abusivi nel territorio catanese. Le aeree colpite da questo triste fenomeno rimangono il centro storico e l’area del litorale della Plaja. Zone che, tra movida e bagnanti, attraggono un bacino di automobilisti molto vasto. Da non sottovalutare anche la convenienza, per la facilità di trovare parcheggio, di molti automobilisti nel lasciare le chiavi della propria autovettura a questi individui, che alimenta questa piaga, a discapito di quanti rispettano le regole e al contrario segnalano anche mediante l’app della polizia di Stato "YouPol", volta a garantire l’anonimato di chi civilmente segnala episodi di illegalità quali spaccio di droga, bullismo, violenza domestica e altro.Per fortuna, sono cresciute in maniera esponenziale le segnalazioni dei posteggiatori abusivi. Negli ultimi giorni, con l’attività svolta dai poliziotti delle volanti e dei commissariati locali, sono state sanzionate amministrativamente 40 persone tra cui 2 denunciati in stato di libertà a seguito della recidiva e ben 4 segnalati dai cittadini rispettosi delle regole tramite l’app YouPol. Inoltre, sono stati elevati 30 verbali, per inosservanza al codice della strada, ad altrettanti individui per la mancanza del casco protettivo obbligatorio durante la guida di motoveicoli.

