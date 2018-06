Controlli a Librino, sequestrata autocarrozzeria non in regola

La polizia di Stato ha allestito ieri vari posti di blocco nelle vie Gelso Bianco e Zia Lisa, controllando 203 veicoli ed elevando 38 contestazioni al codice della strada, tra cui 7 per mancata copertura assicurativa, 9 per mancato utilizzo del casco, 1 per guida senza patente perché mai conseguita e 4 per mancata revisione. Si è proceduto a quattro sequestri amministrativi per la mancanza dell’assicurazione obbligatoria, tre fermi amministrativi per guida senza casco e un fermo amministrativo per guida senza patente. Sono stati poi ispezionati un B&B ed un’autocarrozzeria, entrambi nella zona di San Giuseppe La Rena. Il titolare della struttura ricettizia è stato denunciato per non avere comunicato i dati anagrafici dei clienti. Il titolare dell’officina è stato denunciato per l’emissione di fumi nocivi nell’atmosfera, con sequestro delle attrezzature e chiusura dell’attività. Complessivamente sono state elevate infrazioni per circa 23 mila euro, tra multe e contestazioni ai commercianti.