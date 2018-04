Multiservizi, Andò: "Nei prossimi giorni mandato di pagamento per stipendi"

"Un mero ritardo causato problemi burocratici: già nei prossimi giorni verrà trasmesso il mandato di pagamento all'Azienda".

Così l'assessore al Bilancio Salvatore Andò ha spiegato ai lavoratori della Multiservizi i motivi per cui non è ancora stato pagato dalla Partecipata del Comune lo stipendio di marzo.

Andò ha incontrato in Assessorato, insieme al presidente della Multiservizi Giovanni Giacalone, i rappresentati sindacali dei lavoratori, che avevano prospettato di entrare in stato d'agitazione per la mancata corresponsione dello stipendio.

"Sul ritardo - ha spiegato loro l'Assessore - hanno inciso diversi fattori: da una parte una nuova procedura di trasmissione dei mandati di pagamento entrata in vigore proprio il primo aprile e dall'altra il vuoto di qualche giorno nell'attività dei dirigenti a tempo determinato che ha rallentato l'attività amministrativa". "Spero che già da domani - ha concluso Andò - possiamo inviare il mandato di pagamento alla Multiservizi che potrà così procedere con il saldo dello stipendio di marzo".