Multiservizi, il presidente Marletta si autosospende dall’incarico

L'avvocato Giuseppe Marletta, presidente di Multiservizi, si è autosospeso dall'incarico - rinunciando a recepire ogni indennità - in attesa di un ulteriore pronunciamento dell'Anac su una presunta inconferibilità dell'incarico.

L'autorità guidata dal giudice Cantone aveva espresso un parere in cui vengono ravvisati elementi per la dichiarazione di una presunta inconferibilità all’incarico di Marletta come presidente del consiglio di amministrazione della Catania Multiservizi.

Il Comune sta predisponendo richiesta alla stessa autorità di riesame del pronunciamento.