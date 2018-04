Multiservizi: la Cisl Catania denuncia: "Stipendi ancora non pagati"

La segreteria provinciale della Fisascat Cisl di Catania ha indetto un'assemblea sindacale dei lavoratori della Multiservizi, società partecipata del Comune di Catania, che si terrà lunedì, dalle 9 alle 12, in piazza Università. "Nonostante le assicurazioni fornite durante il sit-in dei lavoratori tenutosi il 13 aprile scorso - spiega Rita Ponzo, segretaria generale della Fisascat Cisl etnea - a tutt'oggi la mensilità del mese di marzo non è stata erogata. Se anche lo stipendio del mese di aprile non sarà retribuito nei tempi previsti dal Contratto nazionale, i lavoratori faranno ulteriori manifestazioni di protesta. Bisogna tener presente che si tratta di lavoratori di fascia debole e molti di loro hanno la cessione del quinto con conseguente difficoltà a sostenere la propria famiglia".