Multiservizi, in agitazione per il mancato pagamento dello stipendio di marzo

I lavoratori della Multiservizi, azienda partecipata del comune di Catania, da oggi sono in stato di agitazione a causa del mancato pagamento dello stipendio di marzo. A tutt’oggi infatti la ragioneria comunale non ha firmato i mandati di pagamento.

"Abbiamo avuto conferma dal presidente Giovanni Giacalone – afferma Rita Ponzo, segretaria generale della Fisascat Cisl di Catania – che nelle casse della Multiservizi non c’è un centesimo e quindi è necessario che sia la ragioneria comunale a firmare i mandati. Solo in questo caso si potranno pagare gli stipendi".

"Non c’è stata neanche l’usuale anticipazione dovuta alla concomitanza delle festività pasquali – aggiunge Ponzo – per cui i lavoratori si sono trovati senza stipendio proprio nel periodo festivo. Siamo preoccupati perché nel frattempo non arrivano segnali dal Comune e se la situazione non si sbloccherà i lavoratori sono pronti a scendere in piazza e protestare".