Municipalità, possibili problemi e ritardi nell'erogazione dei servizi

Possibili disfunzioni dei Servizi Comunali e Demografici e delle Municipalità per assemblea sindacale dei dipendenti a partire dalle ore 11.

Si rende noto alla cittadinanza che, lunedì 26 novembre a partire dalle ore 10,30, potrebbero verificarsi delle lungaggini o brevi sospensioni nell’erogazione dei servizi comunali e, in particolare, di certificazione anagrafica e di stato civile negli uffici della direzione Servizi Demografici di via La Marmora 23 nonché in tutte le sedi della Municipalità e dei Centri di Servizi.

Tali eventuali difficoltà sono dovute alla partecipazione dei dipendenti all’assemblea sindacale prevista per lunedì mattina a partire dalle ore 11 e fino alle ore 14. Rimane, in ogni caso, garantito l’assolvimento dei servizi pubblici essenziali, come la registrazione delle nascite e delle morti, ma soltanto nella sede di via La Marmora 23.