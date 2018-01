Municipio aperto ai visitatori domenica, in programma un concerto

Torna domenica prossima 7 gennaio nel Palazzo degli elefanti,l'appuntamento con il Municipio aperto con un concerto dal titolo "Il mare racconta". Dalle 10 alle 13, grazie all'accordo tra l'Assessorato alla Cultura e l'Associazione guide turistiche Catania presieduta da Giusy Belfiore, si susseguiranno i tour che condurranno gratuitamente i gruppi alla scoperta dei segreti delle opere d'arte custodite nel Palazzo degli elefanti. A partire dalle 10,30, così come già annunciato nel programma della Festa di Sant'Agata, che viene aperta proprio con questo appuntamento, nel Salone Bellini si esibirà l'ensemble Broken Consorts, proponendo un incontro di culture e provenienze musicali sotto il segno del mare. Il gruppo è formato da Francesca Laganà (voce), Loredana Sollima (flauto), Rosa Alba Nicolosi (violino), Natalina Messina (violoncello), Angela Minuta (arpa) e Filippo Fasanaro (percussioni). L’ensemble Broken Consorts, che si avvale del grande lavoro di ricerca, scrittura e direzione della compositrice catanese Carmen Failla, ha inciso tre cd, ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali ed è stata più volte premiata per la sue attività. "Il mare racconta" è un viaggio su un immaginario “veliero” tra i porti del Mediterraneo e dell'Atlantico, alla scoperta delle tradizioni musicali dei luoghi visitati, in un repertorio allargato, ricco di contaminazioni etniche.