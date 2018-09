Muore avvocato 32enne: è Samuel Castello di Caltagirone

Si chiama Samuel Castello il giovane avvocato di Caltagirone, ma residente da anni a Catania con studio legale in via Oliveto Scammacca, deceduto ieri sera. A darne notizia il quotidiano catanese La Sicilia. Il ragazzo, 32enne, sarebbe stato trovato nel bagno di casa di alcuni amici, dopo aver lamentato un lieve malore. Si indaga sulle cause del malore che, allo stato attuale, sarebbero ancora misteriose. (IN AGGIORNAMENTO)