Murale che inneggia a droga e crimine cancellato dai carabinieri

Catania. Cancellati i “folletti” della droga a Librino: Carabinieri e Comune bonificano la zona di viale San Teodoro 7



Tra cantanti neomelodici, che esaltano la “malavita”, tra spacciatori i quali, ad ogni ora del giorno e della notte, vendono ogni tipo di droga, quell’androne di viale San Teodoro 7 sembrava essere divenuto terra di conquista dell’antistato, di quella criminalità organizzata che trae dallo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti risorse inesauribili.



Il luogo, già teatro di numerose operazioni delle forze dell'ordine è stato fonte di ispirazione per diversi neomelodici catanesi i quali hanno utilizzato anche un simbolico murale – raffigurante un elfo in mezzo al giardino incantato intento a fumare una “canna”, tenendo anche in mano una pianta di canapa indiana – quale sfondo per un video musicale dove il linguaggio criminale (tra pistole dorate, mitra e spaccio) è dominante.



Ma come già accaduto in passato, le istituzioni non sono rimaste a guardare e proprio grazie alla collaborazione tra i Carabinieri e il Comune di Catania – Direzione Manutenzioni si è proceduto alla cancellazione del menzionato murales, ed in particolare di quella iscrizione che campeggiava in alto recitando : "I folletti del palazzo non amano farsi vedere, svaniscono come se fossero fatti di fumo!!".

Inoltre grazie alle diverse componenti operative messe in campo dal Comando Provinciale, Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo, Nucleo Radiomobile, Compagnia di Fontanarossa e N.A.S., sono stati arrestati due pregiudicati catanesi (di cui uno pregiudicato già sottoposto agli arresti domiciliari e l’altro titolare di una panetteria), poiché ritenuti responsabili di furto aggravato. Entrambi avevano allacciato i rispettivi contatori alla rete elettrica pubblica.

Sono state denunciate 5 persone, tra le quali 4 donne, per furto aggravato, riconducibile sempre all’allaccio abusivo dei contatori alla pubblica illuminazione e trovate e sequestrate 35 dosi di “cocaina”, nascoste in un anfratto dell’androne del caseggiato oggetto del controllo, nonché 14 cartucce da guerra, cal.7,62 NATO, nascoste dentro una intercapedine posta al 4° piano dell’immobile ubicato in viale San Teodoro 7.

Infine sono state elevate a carico del titolare di un panificio, a cura di personale del N.A.S., sanzioni amministrative che ammontano 11.000 euro per violazioni alla norme igienico sanitarie, assenza della D.I.A. sanitaria, assenza di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, assenza del memoriale di autocontrollo HACCP.