Murales con Ciro di Gomorra in un locale, il sindaco ordina di oscurarlo

Un noto locale del centro di Catania, in via Coppola, tra via Di Sangiuliano e San Berillo, aveva 'abbellito' il muro esterno all'esercizio commerciale con una caricatura dell'attore che interpreta il sanguinario camorrista 'Ciro l'immortale' nella nota serie-tv Gomorra. Una scelta che non è passata inosservata a Palazzo degli Elefanti che, con un'ordinanza del sindaco Salvo Pogliese, ha disposto l'oscuramento e la cancellazione del disegno, il tutto a carico dell'esercente.

"Ieri sera il servizio annona della polizia municipale, che ringrazio per la solerzia dell’intervento, ha provveduto ad oscurare il murales riportante l’effigie di uno dei protagonisti della serie Gomorra - ha spiegato il primo cittadino - realizzato sul muro esterno di un locale notturno di via Coppola".

"È inaccettabile che si possa esaltare l’immagine di un personaggio negativo, per quanto cinematografico, espressione di quella criminalità mafiosa, in questo caso di tipo camorristico, che ha riempito di sangue la nostra città, nel passato, lasciando sul selciato servitori dello Stato, uomini del diritto e giornalisti", ha continuato Salvo Pogliese. Che ha aggiunto in conclusione: "Che il gesto sia di monito per tutti: a Catania non c’è spazio per questo tipo di celebrazioni. Il murales sarà interamente eliminato entro lunedì a spese dell’esercente".