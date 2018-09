Rievocazione storica con divise d'epoca al museo dello Sbarco

Domenica 30 settembre, alle ore 9,30, al museo storico dello sbarco in Sicilia si terrà una ricostruzione storica sull’operato dell’ Unione Nazionale Protezione Antiaerea durante i bombardamenti su Catania nel 1943. La rievocazione sarà realizzata in collaborazione con associazione storico-culturale “Historica XX secolo”.

In ricordo delle vittime civili dei bombardamenti, dodici “rievocatori”, alcuni in divisa, altri in abiti civili, faranno rivivere le gesta di coloro che agivano per limitare i danni delle incursioni aeree sulla popolazione civile. Le uniformi usate a quel tempo erano simili a quelle del corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalle quali si differenziavano solo per l’uniforme da fatica in tela grigia o blu del regio esercito. Dell’esercito veniva anche utilizzato il materiale dismesso per gli usi di prima linea, come gli elmetti Adrian mod. 1916 e la maschera antigas. L’equipaggiamento di servizio era costituito da piccozze, martelli, asce, cordami, del tutto identico a quello dei vigili del fuoco.