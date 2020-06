Via libera alla musica nei locali, ma solo fino a mezzanotte

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, con un’ordinanza che prescrive gli obblighi anti Covid-19, a cui devono attenersi i titolari dei pubblici esercizi secondo le linee guida nazionali e regionali, ha stabilito che nelle zone di rilevanza storico-ambientale, all'esterno dei locali come bar, pub e ristoranti sono consentite le esecuzioni musicali, con esclusione di qualsiasi strumento a percussione. Dovranno essere rispettati i limiti di immissione nell'ambiente imposti dalla vigente normativa e di quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico. Dalle ore 20 alle ore 22 la soglia è di 65 dB, dalle ore 22 alle ore 24 55 dB . Nel provvedimento del sindaco Pogliese, firmato d’intesa con l’assessore alle attività produttive Ludovico Balsamo, è ammessa anche l’amplificazione vocale e strumentale.

Le esecuzioni musicali devono comunque cessare alle ore 24 di ogni giorno. Si dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione Ecologia e Ambiente che, in caso di pluralità di richieste analoghe sulla medesima area, provvederà a concordare un’eventuale turnazione. Il concessionario dovrà, inoltre, assolvere agli obblighi dovuti nei confronti della Siae. Infine, l’orario di chiusura per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, oltre che per l’asporto di chioschi e automezzi attrezzati ed autorizzati sul territorio comunale per la vendita di panini, è confermato all'una di notte. Per i soli esercizi di ristorazione, è consentita mezz'ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi. Per i contravventori, sono previsti le sanzioni delle norme anti covid-19 tra cui la chiusura dei locali per cinque giorni.