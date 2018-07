Musumeci, vertice a Catania sul futuro degli aeroporti siciliani

Un vertice con i presidenti e gli amministratori delegati delle società di gestione degli aeroporti siciliani di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa per un'analisi della situazione attuale e per discutere delle prospettive e delle azioni da intraprendere per il futuro. Lo ha convocato, per domani 9 luglio alle 16 nella sede della Regione a Catania, il presidente della Regione Nello Musumeci. Parteciperanno anche gli assessori al Turismo Sandro Pappalardo, alle Attività produttive Mimmo Turano e alle Infrastrutture Marco Falcone.