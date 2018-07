Vertenza Myrmex, pronta la denuncia dei lavoratori alla Procura

Filctem CGIL e CGIL di Catania annunciano che i lavoratori ex Myrmex denunceranno la Regione Siciliana alla Procura della Repubblica per inadempienza verso le due delibere (quella del 2011 e quella del 2017) che avrebbero permesso il rilancio del laboratorio; la denuncia coinvolgerà anche tutti gli altri soggetti del conferimento di ramo d’azienda, e cioè la Pfizer e la Myrmex.

I rappresentati dei lavoratori, inoltre, chiederanno un incontro al Ministero dello Sviluppo economico a seguito di un incontro risalente al 2015 nel corso del quale il Mise aveva messo nero su bianco la possibilità di sostenere i lavoratori anche grazie ad un progetto di ricerca del MIUR. Le due sigle sindacali, inoltre, ritengono "inaccettabile" la risposta della Regione Sicilia all’interpellanza presentata dal Movimento 5 stelle sulla vertenza Myrmex. La vertenza che lascia ancora in sospeso i destini lavorativi degli ex ricercatori del laboratorio d'eccellenza, sembra dunque complicarsi ancora una volta e molto duramente.

Scrivono Filctem e Cgil nella nota: "Abbiamo atteso per mesi che la Regione ci convocasse ma aldilà di rassicurazioni informali, non abbiamo avuto alcun riscontro.Dopo anni di promesse di ben tre governi regionali cadute nel vuoto e di attese senza alcun riscontro concreto, si lascia morire, e nel peggiore dei modi un’eccellenza del nostro territorio. Dopo le tante parole del governo Crocetta e gli inaccettabili silenzi del governo Musumeci, nessuno a livello istituzionale ha interloquito con l’imprenditore italo libanese che si era dichiarato interessato a creare sviluppo e occupazione nel territorio catanese, e nessuno si è posto il problema di comunicare ai lavoratori e al sindacato, che la Regione riteneva che non ci fossero più prospettive di soluzione. Riteniamo inaccettabile che in una fase in cui l’industria farmaceutica copre una buona fetta dell’export catanese e nel complesso il settore farmaceutico continua ad essere in fase di sviluppo quando si parla di eccellenza, di ricerca, di industria 4.0, si disperda la professionalità di tanti ricercatori e si lasci morire un centro d’eccellenza orgoglio del nostro territorio; centro che invece dovrebbe essere valorizzato e che dovrebbe contribuire allo sviluppo di Catania della Sicilia tutta".