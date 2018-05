Vertenza Myrmex, sit-in di protesta in occasione dell'evento Farmindustria

"Mentre Farmindustria promuove giustamente l'innovazione nelle produzioni di settore, a Catania è stato smantellato un laboratorio d'eccellenza. Ecco perché i lavoratori della Myrmex protesteranno dietro i cancelli della Pfizer: per ricordare cosa accade nella dura realtà di una metropoli del sud ".

L'appuntamento per quello che viene definito dal segretari della Filctem, Jerry Magno e Giovanni Romeo e dal segretario generale della Cgil, Giacomo Rota, "il più amaro tra i sit in di protesta" è fissato per venerdì 11 Maggio alle ore 9,30 alla sede Pfizer di via Franco Gorgone, nella zona industriale di Catania; con i rappresentanti sindacali delle due sigle, ci saranno gli 80 ricercatori della Myrmex, abbandonati al loro destino dalla Regione Sicilia nonostante le promesse risalenti al dicembre dello scorso anno, e poi rinnovate con più fermezza poche settimane fa. Dentro i locali della sede etnea della multinazionale, si terrà un importante forum con il presidente della Regione, Nello Musumeci, il presidente Pfizer, Visentin, e lo stesso direttore dello stabilimento Pfizer di Catania, Giuseppe Campobasso. "Questi lavoratori e questo territorio vivono una grave contraddizione.

"Da un lato si invoca l'innovazione nel settore farmaceutico, e lo si fa a ragione veduta visto che questa città ne ha tutte le potenzialità - concludono Magno, Romeo e Rota - dall'altro si smantella un laboratorio di ricerca storico e le istituzioni stanno a guardare, tra una promessa e l'altra. Ci saremo e soprattutto ci saranno i ricercatori licenziati, ai quali non viene permesso neppure di riavviare con i propri mezzi economici l'attività. Non possiamo fare finta che a Catania non stia accadendo nulla".