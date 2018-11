Myrmex, gli ex dipendenti protestano davanti al Palazzo Esa

li ex ricercatori della Myrmex si trovano in queste ore di fronte al Palazzo ex Esa a Catania, sede etnea della Regione Siciliana, per chiedere una data ufficiale di incontro. Nei giorni scorsi, infatti, la Filctem Cgil e la Cgil di Catania, avevano denunciato che la “Regione siciliana aveva concesso alla Myrmex di poter accedere ai finanziamenti pubblici, ma la società di Roberto Calvi ha preferito licenziare i lavoratori piuttosto che utilizzarli e fare imprenditoria”.

Sindacati e lavoratori si sono infatti recati all’Assessorato regionale per le Attività produttive per visionare gli atti pubblici riguardanti i rapporti tra la Regione e la Myrmex di Calvi ed hanno preannunciato il ricorso a legali.