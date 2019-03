Nasce l’associazione Lievito Urbano, spazio aperto di confronto per la città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Una nuova realtà si affaccia nel panorama cittadino e da martedì 12 marzo p.v. aprirà i battenti alla città. Si tratta dell’associazione di promozione sociale “Lievito Urbano” che intende dare impulso al territorio siciliano sotto il profilo socio economico e culturale, offrire un sostegno concreto al rilancio e allo sviluppo dell’area in cui opera, mettere a disposizione dei suoi abitanti una adeguata tutela civica e ambientale. “La nostra associazione - spiega il presidente di Lievito Urbano, Emanuele Bonomo - nasce dalle riflessioni, le discussioni e le osservazioni di un gruppo di amici accomunati dall’impegno a diversi livelli nella società. Insieme abbiamo pensato che in una società sempre più liquida, un nuovo modo di stare insieme sia necessario. Un modo diverso e dinamico. Oggi, cittadini, imprese e istituzioni possono e dovrebbero identificare l’interesse collettivo come un interesse comune da tutelare e promuovere. Per questo Lievito Urbano è uno spazio aperto di confronto nel quale interessi, naturalmente e legittimamente diversi, possano trovare linguaggi per comprendersi e obiettivi su cui convergere divenendo parte attiva nella crescita culturale, sociale ed economica dei nostri territori”. La sede dell’associazione, in via Ramondetta 5-7 a Catania, sarà inaugurata martedì 12 marzo 2019. Alle 17 taglio del nastro, alle 17.30 presentazione dell’associazione alla città. Sarà presente il sindaco Salvo Pogliese. L’indomani a partire dalle 14 ora italiana, in diretta video dalla Saint Joseph University di Philadelphia, si terrà l’”International Specialty Food Summit” un forum esclusivo, riservato a imprenditori, dirigenti e manager per esplorare i trend emergenti e futuri, le tecniche di merchandising, le innovazioni e la fidelizzazione dei clienti nel settore della distribuzione di specialità gastronomiche e alimentari.