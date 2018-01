Nasconde la droga nel doppiofondo di un armadio: in manette 31enne

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato un 31enne del posto, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. Il viavai eccessivo di giovani da quell’abitazione di via Michele Amari a Lineri, popolosa frazione di Misterbianco, ha insospettito i militari che, dopo un servizio di osservazione, ieri sera hanno deciso di fare irruzione in quella casa luogo in cui, hanno trovato e sequestrato: 50 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, la somma contante di 150 euro, ritenuti guadagno dell’attività di spaccio e del materiale comunemente utilizzato per confezionare lo stupefacente. Tutto occultato nel doppiofondo dell’armadio posto nella stanza da letto. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato posto ai domiciliari.