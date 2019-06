Nasconde in casa 2 chilogrammi di marijuana: arrestato

I carabinieri di Acireale hanno arrestato il 33enne Antonio Barbarino di Aci sant’Antonio, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, i militari hanno fatto irruzione in un'abitazione di via Spirito Santo, luogo in cui, previa perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato 2 chilogrammi di “marijuana”, in parte già suddivisa in dosi pronte allo smercio, nonché 1 bilancino elettronico di precisione. L’arrestato, inizialmente associato al carcere di Catania piazza Lanza, dopo la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, è stato scarcerato con l’obbligo di dimorare nella propria abitazione in determinate ore del giorno e di non allontanarsi dal comune di residenza.