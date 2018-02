Nasconde pannelli rubati e animali in un casolare: pregiudicata denunciata

In un casolare della Piana di Catania gli agenti del commissariato di Librino hanno trovato pannelli coibentanti rubati e vario materiale edile di provenienza furtiva. All'interno dell'edificio inoltre i poliziotti hanno individuato una piccola azienda zootecnica abusiva, con pollame vario e capi di suino non regolarmente censiti.

Per questa ragione una donna di 56 anni, D.A. G., pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, nonché appartenente ad una nota famiglia mafiosa riconducibile al clan “Cappello”, è stata denunciata per riciclaggio di beni di provenienza illecita.

Inoltre gli agenti hanno richiesto l'intervento sul posto dei veterinari dell'Asp che hanno sanzionato la donna per abusi inerenti la tenuta di animali di allevamento, in quanto sprovvista di regolare codice d’azienda, Sul posto è stato trovato anche un cane di razza “Pitbull” privo di microchip. Infine, a causa della presenza all’interno del podere di materiale di risulta, la proprietaria è stata denunciata per reato ambientale.