Nascondeva armi e munizioni in una stalla: arrestato

La polizia ha arrestato Francesco Cultraro (del 1986), responsabile del reato di detenzione abusiva di arma comune da sparo e relativo munizionamento, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione. Un “blitz” dei “Falchi” nel quartiere San Cristoforo ha permesso di rinvenire un fucile Beretta calibro 12, un fucile a canne mozze calibro 16 e 91 cartucce abilmente occultate all’interno di una stalla di proprietà del Cultraro. A seguito di attività info investigativa, gli uomini della squadra mobile, dopo un breve appostamento, hanno fatto irruzione in un appartamento nel quale era presente l'uomo per effettuare una perquisizione domiciliare. All’interno dell'abitazione, era installato una sistema di videosorveglianza che puntava verso una stalla sita pochi metri più in là e chiusa con un lucchetto. Poiché addosso al Cultraro sono state rinvenute le chiavi del locale, la connessione tra la disponibilità della stalla da parte dell’uomo e l’edificio stesso è risultata chiara.

Pertanto, La perquisizione è stata quindi estesa anche a quel luogo: all’interno della stalla, abilmente occultate in un incavo naturale, sono state rinvenute diverse armi. Si trattava di un fucile Beretta calibro 12, risultato rubato da un abitazione a Giarre, e di un fucile con calcio e canne mozzate calibro 16, alterato in maniera da tale da rendere impossibile stabilirne la provenienza. Il Cultraro ha dunque ammesso di detenere anche 91 cartucce da fucile dello stesso calibro delle armi ritrovate. L’uomo è quindi stato tratto in arresto ed associato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. A seguito di necessari accertamenti tecnici si stabilirà se le armi sono state utilizzate in episodi criminosi.

