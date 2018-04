Nascondeva in casa cocaina: Arrestato ad Aci Catena

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio ieri mattina hanno arrestato in flagranza il 26enne Luigi Arena di Aci Catena, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari perquisendogli l’abitazione ad Aci Catena hanno rinvenuto e sequestrato: Sei dosi di cocaina, già confezionata e pronta per la cessione e la somma in contanti equivalente a 200 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita. L’arrestato attenderà la direttissima relegato agli arresti domiciliari.