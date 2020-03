Nascondeva la cocaina in accendini modificati: arrestato

I carabinieri della stazione di Acireale hanno denunciato un pregiudicato di 29 anni del posto. Lo hanno riconosciuto mentre a bordo della propria autovettura percorreva una via del centro cittadino. Il giovane, alla vista dei carabinieri, ha forzato l’andatura per sfuggire al controllo. Azione resa vana dagli operanti che lo hanno raggiunto proprio mentre tentava di entrare nella propria abitazione. Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di un accendino opportunamente modificato per contenere delle dosi di cocaina (nello specifico 2). Estendendo la perquisizione nell’abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato e sequestrato un altro accendino, sempre modificato, contenente 5 dosi di cocaina, nonché 265 euro in contanti, presumibile provento dell’attività illecita posta in essere dal giovane acese.

