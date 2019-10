Natale, il Comune cerca sponsor per luminarie e spettacoli

L'amministrazione comunale ha già pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso per la selezione di sponsor disponibili a finanziare o realizzare le luminarie natalizie e gli spettacoli del Capodanno. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, che ha visto una straordinaria partecipazione della comunità catanese, il sindaco Salvo Pogliese ripropone l'invito a non spegnere le luci della città e a collaborare per regalare a tutti un natale di festa.



Le sponsorizzazioni potranno essere sia di natura finanziaria, con copertura totale o parziale dei costi, sia di natura tecnica, con l'offerta di servizi e forniture strumentali. Agli sponsor sarà garantito un ritorno pubblicitario attraverso diversi canali di comunicazione, promozione e valorizzazione della città di Catania, compresa la proiezione di loghi o messaggi pubblicitari nel maxischermo di piazza Università.



Le proposte dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune, in piazza Duomo 3, entro le ore 13 del 31 ottobre 2019. Sul fronte dei mercatini natalizi, è pronto anche l'avviso per le manifestazioni di interesse alle iniziative del “Centriamo il Natale”. E' prevista la partecipazione all'evento con installazioni, in diverse vie del centro storico, di “casette” in legno che dovranno essere addobbate con luci e decorazioni floreali a tema natalizio. Le aree cittadine che accoglieranno i mercatini sono via Minoriti, via Montesano, piazza Stesicoro, piazza Università.

Gli interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione all'ufficio protocollo del Comune di Catania entro le ore 12 del 18 ottobre 2019.