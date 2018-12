Natale a Catania, ecco i giorni e gli orari di apertura del Cimitero

Natale è alle porte ed i cittadini catanesi si apprestano ad organizzarsi per i festeggiamenti dedicati alla natività. Tra i tanti appuntamenti della tradizione, il Comune di Catania ha voluto aprire al pubblico il cimitero comunale anche durante il periodo natalizio. Per questo motivo, come rende noto palazzo degli Elefanti, la direzione dei Servizi Cimiteriali informa che il Cimitero di Acquicella sarà aperto a Natale, 25 dicembre, dalle ore 7 alle 17 e il 26 dicembre dalle ore 7 alle ore 13.