Natale con i bambini del Villaggio Sant'Agata

Dolci, animazione e doni per circa 300 bambini del Villaggio S.Agata in occasione delle festività natalizie. All'iniziativa voluta dal consigliere comunale Santo Russo sono intervenuti il sindaco Salvo Pogliese e gli assessori Ludovico Balsamo, Giuseppe Arcidiacono e Fabio Cantarella. Un momento di animazione e divertimento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie reso possibile anche grazie agli sponsor, il presidente dell’Azienda Metropolitana Trasporti Giacomo Bellavia, del presidente della Multiservizi Massimo Lombardo e il presidente dei festeggiamenti agatini, Riccardo Tomasello. Tutti hanno ringraziato Santo Russo per l'iniziativa benefica e il grande coinvolgimento dei bambini di uno dei quartieri più disagiati di Catania. Giornata di festa anche nella scuola Pestalozzi dove bimbi e genitori hanno trascorso insieme agli insegnanti un pomeriggio di divertimento fra giochi e dolciumi.