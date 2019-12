Natale con oltre 55 eventi in Sicilia, Messina: "Puntiamo su destagionalizzazione"

Cinquanta organizzatori e più di 500 attività, destinate ad animare circa 60 siti monumentali e 20 centri storici. Sono i numeri del calendario di eventi programmati per le prossime festività natalizie in Sicilia. A presentare il programma nella sede della Regione siciliana, a Catania, è stato l'assessore regionale al Turismo, Manlio Messina. "Decentramento, destagionalizzazione, programmazione di qualità sono le linee direttrici, i criteri irrinunciabili in base ai quali l'assessorato valuta a quali manifestazioni assegnare contributi e sostegno - ha detto l'esponente della Giunta Musumeci - Ai medesimi dettami rispondono ovviamente anche gli eventi che saranno in programma nel mese di dicembre prima e durante le festività natalizie". "Gli eventi contribuiscono ad arricchire l'offerta turistica e culturale in un periodo dell'anno che, pur considerato di bassa stagione, coincide con una ripresa di mobilità anche interna", ha spiegato l'assessore, ricordando che "già nei giorni scorsi è partita una campagna promozionale della destinazione Sicilia nei principali aeroporti nazionali e internazionali, tra cui quelli di New York, Londra, Manchester, Parigi, Nizza, Lione, Marsiglia, Francoforte, Monaco di Baviera". Per il calendario di eventi di dicembre il finanziamento complessivo è di circa 2 milioni distribuito tra i soggetti che hanno superato la selezione effettuata con il bando regionale 'Progetti di valorizzazione delle eccellenze artistiche e dei siti di interesse culturale per l'anno 2019'.