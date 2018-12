Concerti natalizi in metropolitana con gli studenti catanesi

Catania si prepara al Natale con i piccoli concerti in metropolitana degli alunni delle scuole a indirizzo musicale nell'ambito di “Suoni in Metro”, l'iniziativa che si svolgerà dal 10 al 15 dicembre promossa dal Comune di Catania, con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Ferrovia Circumetnea.

Una gradita sorpresa sin da lunedì 10, alle ore 10, per i passeggeri della stazione “Stesicoro” della metropolitana, che ospiterà l'inaugurazione dell'evento alla presenza dell'assessore Barbara Mirabella. “A Natale – annuncia l'assessore – c'è un treno da non perdere: la scuola 'suona' in metro. E questo significa per noi coniugare la valorizzazione delle capacità espressivo-creative degli alunni alla promozione dell'uso della metropolitana, che può rappresentare per la comunità scolastica, e in particolare per le famiglie, un'importante alternativa all'auto grazie alle caratteristiche di efficienza e di risparmio dei tempi unite alla tutela dell'ambiente”.

Saranno le stazioni Nesima,Giovanni XXIII e Stesicoro a fare da location agli interventi strumentali, corali e di animazione degli alunni degli istituti a indirizzo musicale Alighieri, Battisti, Brancati, De Roberto, Diaz Manzoni, Giuffrida, Malerba, Musco, Parini, Pestalozzi, Petrarca e Vittorino da Feltre.

I concerti si svolgeranno, con il coordinamento dell'ufficio Scuola dell'obbligo e attività parascolastiche della Pubblica Istruzione, dal 10 al 15 dicembre con esibizioni mattutine, nelle fasce orarie comprese tra le 10 e le 13, o performance pomeridiane, tra le 16 e le 19.

Questo il programma:

10 Dicembre

. stazione “Stesicoro”

ore 10,00/13,00 I.C. Diaz-Manzoni, interventi musicali ed attività di animazione “AnimiAmo la metropolitana “ a cura della sezione didattica “Teatrale”

ore 16,00/19,00 I.C. Brancati

11 Dicembre

. stazione “Giovanni XXIII”

ore 16,00/19,00 I.C. Giuffrida

. stazione “Stesicoro”

ore 16,00/19,00 I.O. Musco

12 Dicembre

. stazione “Stesicoro”

ore 10,00/13,00 I.C. Battisti

ore 16,00/19,00 I.O. Pestalozzi

.stazione “Nesima”

ore 10,00/13,00 I.C. De Roberto

ore 16,00/18,00 I.C. V. da Feltre

13 Dicembre

. stazione “Giovanni XXIII”

ore 16,00/18,30 S.S. Alighieri

. stazione “Stesicoro”

ore 16,00/19,00 I.C. Parini

14 dicembre

. stazione “Nesima”

ore 10,30/12,30 I.C. Petrarca - interventi musicali ed attività di animazione “AnimiAmo la metropolitana” a cura della sezione didattica “Teatrale”

. stazione “Giovanni XXIII”

ore 16,00/19,00 I.C. Malerba

15 Dicembre

.stazione “Stesicoro”

ore 10,00/13,00 I.O. Musco

