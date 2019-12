Ritorna il presepe subacqueo a San Giovanni Li Cuti

Anche quest'anno, ritorna il presepe subacqueo nel porticciolo di San Giovanni Li Cuti. Le statue della natività sono state posizionate dai sub delle associazioni Katane Diving Club ed Etnadivers, in collaborazione con l' Associzione Pescatori di San Giovanni Li Cuti. Saranno illuminiate la sera e possono essere osservate dalla banchina. A fine evento, il tradizionale brindisi sotto il mare, da parte dei partecipanti, per augurarsi reciprocamente buone feste.

Foto di Loredana Iurianello, Giuseppe benfatto, Maurizio Longhitano