Nato, al via a Catania l'esercitazione 'Dynamic Manta 2020'

Lunedì prossimo a Catania avrà inizio 'Dynamic Manta 2020', una delle esercitazioni annuali di maggior rilievo della Nato, volta a garantire l'interoperabilità costante tra forze aeree, di superficie e subacquee nella lotta anti-sommergibile. Lo rende noto la Marina Militare. L'esercitazione impegnerà nel Mar Ionio dal 24 febbraio al 6 marzo uomini e mezzi di nove nazioni alleate. Vi partecipano cinque sommergibili provenienti da Francia, Grecia, Italia e Turchia -, sotto il controllo del Comando Sommergibili della Nato - sette navi di superficie provenienti da Canada, Francia, Grecia, Italia, Spagna, Stati Uniti e Turchia. Parteciperanno anche cinque velivoli da pattugliamento marittimo ed otto elicotteri provenienti da Canada, Francia, Germania, Italia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti, che opereranno dalla base aerea di Sigonella e dalla stazione elicotteri della Marina Militare di Catania sotto il controllo del Nato Maritime Air Command. L'esercitazione sarà condotta in mare dal contrammiraglio italiano Paolo Fantoni, Comandante del Secondo Gruppo Navale permanente della Nato, imbarcato sulla fregata 'Carabiniere'. La Marina Militare parteciperà in mare anche con i sommergibili 'Salvatore Todaro' e 'Romeo Romei' e con gli elicotteri del 3° Gruppo Elicotteri di base nella Stazione Elicotteri di Catania. Inoltre l'Italia assicurerà il supporto logistico ai partecipanti con la base navale di Augusta e la base aerea di Sigonella. "Le esercitazioni Dynamic Manta - sottolinea la Marina Militare - rappresentano un'eccellente opportunità addestrativa per le nazioni partecipanti. Mediante la presenza di scenari addestrativi a difficoltà crescente, permettono di consolidare il coordinamento operativo tra marine alleate in un contesto multi-minaccia. La Dynamic Manta, inoltre, permette alla Nato di valutare e sviluppare nuove tattiche anti-sommergibile".