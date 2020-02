Naturalmente Carnevale, le iniziative alla Villa Bellini

Giochi, animazione, balli, flash mob, musica, scrittura creativa, letture, magia, laboratori. E' “Naturalmente Carnevale”, il programma di attività previsto domenica 23 e lunedì 24 febbraio alla Villa Bellini, organizzato dall'Amministrazione comunale con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione, attività culturali e grandi eventi in sinergia con la Presidenza del Consiglio comunale, la Giunta, i Consiglieri, associazioni e sponsor privati. Il calendario della due giorni è stato presentato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Salvo Pogliese, dall'assessore alla Pubblica Istruzione Barbara Mirabella e dal Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione accompagnato da diversi consiglieri comunali. Presenti anche rappresentanti del mondo delle scuole, con gruppi di bimbi in maschera, ma anche delle realtà associative e imprenditoriali coinvolte. “Un calendario ricco di attività – ha detto il sindaco Pogliese – per regalare colori, spensieratezza, allegria a tanti bambini e a tante famiglie, senza gravare sulle casse del comune grazie all'autotassazione del presidente del Consiglio comunale e di tutti i consiglieri, di sindaco e assessori, e grazie a una grande sinergia tra pubblico e privato. Per il secondo anno consecutivo il carnevale si svolgerà all'interno dello storico giardino catanese, che abbiamo inserito in un percorso di valorizzazione e promozione del nostro territorio”. “E' una gioia presentare queste iniziative attorniati da tante meraviglie – ha detto l'assessore Mirabella rivolgendosi ai bimbi in maschera presenti. Ringrazio tutto lo staff della pubblica istruzione che con gli animatori scolastici ha fatto un grande lavoro per organizzare le attività che intratterranno e faranno divertire i piccoli facendo leva su temi importanti come l'ambiente e il rispetto dell'altro. Un plauso anche a tutti gli sponsor che con amore hanno reso possibile la magia del carnevale”. “Ancora una volta – ha evidenziato il presidente Castiglione - il Consiglio comunale fa sentire la propria vicinanza alla città e alle famiglie autofinanziando un pacchetto di iniziative gioiose per i più piccoli, ma non solo, nella consapevolezza delle difficoltà economiche del periodo che stiamo vivendo. E la villa Bellini torna ad essere il luogo di festa e colori che ha scandito nel tempo il carnevale dei bambini di tutte le età”. Gli slogan “Il Carnevale è più divertente nel rispetto dell’Ambiente” e "No Spray fa male a te e all'ambiente“ accompagneranno, con un intento educativo, i numerosi momenti di aggregazione e di sano divertimento previsti domenica 23 e lunedì 24 febbraio, dalle 10 alle 13, negli spazi antistanti la vasca dei cigni di Villa Bellini. In particolare, la giornata di domenica sarà all'insegna di animazione, laboratori, attività di realizzazione di mascherine con materiali di riciclo, pannelli per foto bimbi, alberi stilizzati in legno da decorare e tanto altro con la partecipazioni di numerosi ospiti. Lunedì, sfilate di bimbi in maschera, autobooks e letture, iniziative a cura degli animatori scolastici della Pubblica istruzione delle sezioni didattiche “Artistica” , “Cultura e Tradizioni”, "Sportiva" e “Teatrale”, con il coordinamento dell’ufficio scuola dell’obbligo e attività parascolastiche. In programma anche spettacoli di magia con il Mago Dimis e tante fresche spremute grazie a Coldiretti. Le scuole coivolte sono: Battisti, Brancati, De Roberto, Diaz/Manzoni, Fontanarossa, Giuffrida, Malerba, Musco, Parini, Petrarca, S. Giorgio,Vespucci, impegnati in una sfilata con maschere ispirate al tema in oggetto e in attività varie coaudiuvati dagli Animatori scolastico-culturali delle Sezioni didattiche comunali “Artistica” , “Cultura e Tradizioni”, "Sportiva" e “Teatrale”. Hanno collaborato: Dusty, La Triscele, Kids Trip, Ginimagi, Catania Book Party, Mago Dimis, Eliografia Sicilia, A.M.T., Libriincircolo, Coldiretti Catania. 4/All Event, Virhom, Terra di Crianza. Katane Country, Conserve Italia Derby.