Nave Diciotti, sbarcano i 29 minori: la Procura indaga per sequestro

Per i migranti a bordo della nave Diciotti - dopo cinque giorni di navigazione e due fermi nel porto di Catania - arriva l'ok per lo sbarco. Ma solo dei minori: scendono dalla nave i 29 ragazzini non accompagnati, eritrei tra i 14 e i 16 anni e una bambina.

Il ministro Salvini, in serata, aveva dichiarato "I bimbi della Diciotti possono scendere, gli altri si attaccano". Resta, quindi, incerto il futuro degli altri 148 immigrati a bordo.

Al porto di Catania, presenti le assistenti sociali che prenderanno in carico l’assistenza dei ragazzi, oltre ai volontari e gli operatori della protezione civile comunale pronti a fornire ogni forma di ausilio. Lo rende noto il sindaco di Catania Salvo Pogliese che sta seguendo l’evolvere della vicenda in costante contatto con il prefetto di Catania Silvana Riccio.

E' di oggi, intanto, la notizia che nel fascicolo aperto dalla procura di Agrigento si ipotizza anche il reato di sequestro di persona. "Mi denunciano? Facciano pure!", la replica del responsabile del Viminale.

Oltre ad Agrigento, sulla vicenda indaga anche la Dda di Palermo, che ha invece aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani. Anche i pm di Catania, infine, hanno deciso di aprire un fascicolo di "atti relativi" per accertare l'esistenza di eventuali reati.

Salvini risponde su Twitter: "Pare che per la nave Diciotti, ferma a Catania, la Procura stia indagando 'ignoti' per 'trattenimento illecito' e sequestro di persona. Nessun ignoto, indagate me! Sono io che non voglio che altri clandestini sbarchino in Italia. Se mi arrestano, mi venite a trovare amici?".