Nave mercantile in fiamme: equipaggio in salvo grazie a operazione interforze

Intorno alle 13.30 di oggi mercoledì 8 Aprile, un velivolo P-72A del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare di Sigonella ha raggiunto la zona di operazione a circa 150 miglia a sud est della Sicilia per intervenire in un’attività di soccorso del mercantile “Bellatrix” in fiamme. La richiesta di intervento è stata disposta dal Comando in Capo della Squadra Navale (Cincnav). L’equipaggio (12 persone) è stato tratto in salvo da un’altra imbarcazione di passaggio. I primi ad intervenire sono stati i velivoli della Guardia Costiera (P180 e Atr42) e successivamente a monitorare la “scene of action” è subentrato il velivolo P-72A dell’Aeronautica Militare. Sul posto anche Nave Diciotti della Guardia Costiera e Nave Alpino della Marina Militare. L’intervento di ricerca e soccorso si concluderà entro 36 ore circa quando un rimorchiatore ingaggiato dalla società armatrice condurrà l’imbarcazione in avaria nel suo porto di origine in Turchia. Il 41° Stormo Antisom di Sigonella è dotato di velivoli "P-72A" con i quali garantisce la propria missione primaria del pattugliamento marittimo e nel fornire il servizio di ricerca e soccorso (SAR) in mare a lungo raggio, mantenendo sotto controllo, a protezione delle principali vie marittime, le unità navali potenzialmente ostili. Inoltre, assicura il controllo del traffico mercantile, nell'ambito delle operazioni contro il terrorismo internazionale, ed il supporto alle attività volte al controllo dei flussi d'immigrazione clandestina dai quadranti meridionali del mediterraneo, garantendo la copertura di ampie zone di mare, con l'eventuale localizzazione di profughi in mare e l'allertamento degli organi preposti, compreso l'intervento Search and Rescue (SAR) in caso di sinistro marittimo e naufragio degli stessi. Lo Stormo è l’unico reparto in Italia ad avere la peculiarità di essere formato da equipaggi dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.