Periferie e trasporti, Anastasi: "La navetta Amt esclude la parte nord della città"

“La nuova circolare 613 M, la navetta Amt utile al collegamento con le fermate della metropolitana San Nullo e Nesima,di fatto esclude gran parte della periferia nord cittadina". A denunciare il disagio per una parte della periferia catanese è il consigliere comunale Sebastiano Anastasi, del gruppo "Grande Catania".

"Esattamente oltre un anno fa -dichiara Anastasi - sia dai banchi del consiglio comunale che durante i lavori delle commissioni consiliari venivano avanzate dal sottoscritto numerose propste volte appunto all’istituzione di opportune e nuove circolari/navette Amt per il collegamento alla rete della ferrovia metropolitana ma seppur costruttivo per un anno non ho ricevuto mai alcuna notizia sull’accoglimento o semplice discussione delle stesse, con il risultato che oggi restano totalmente escluse da questo lodevole iniziativa intere zone di Trappeto Nord e degli insediamenti di cooperative edilizie, tra l’altro densamente abitati, di via Santa Rosa da Lima e via Degli Ulivi".

"La solita mancata concertazione e sordità - continua il consigliere comunale - che come sempre produce purtroppo esiti negativi esclusivamente per la cittadinanza, eppure ancora oggi basterebbe poco a recuperare questo assurdo gap, con micro percorsi aggiuntivi per le navette amt che utilizzino il viale Adriatico,il viale Tirreno e la via Gezà Kertes per recuperare questa gravissima dimenticanza".

La proposta è lanciata, - conclude Anastasi - anzi rilanciata,vediamo se l’amministrazione comunale continuerà a perseverare in questa totale chiusura persino alle proposte più costruttive ed utili alla collettività".