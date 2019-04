Nello Musumeci: "Sono fuori moda, non mi ricandido"

Un mandato, uno solo, senza "repliche". All'indomani della pubblicazione della classifica del Sole 24 ore che lo colloca ultimo come indice di gradimento di presidenti di Regione in Italia, il governatore Nello Musumeci annuncia che non intende candidarsi nuovamente per Palazzo d'Orleans: "A fine mandato non mi ricandiderò perché sono un presidente fuori moda, sono abituato ad altre regole. Ma sono convinto di essere dalla parte della regione".

"In Sicilia - ha detto Musumeci - il politico per bene viene definito cristiano 'bonu che nente fa' - dice in siciliano- significa posti di lavoro o tangenti. Quello 'spertu' è 'latru' però 'mancia e fa manciare'. Io non ho mai avuto un avviso di garanzia, il problema è se sono ancora in sintonia con questa cultura".