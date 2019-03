Nesima, controlli stradali: contravvenzioni per 13mila euro

Nel corso della settimana scorsa, agenti del commissariato Nesima hanno svolto un attento servizio di controllo del territorio, con la collaborazione di personale del reparto viabilità della polizia municipale. I controlli, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti illeciti in materia di circolazione stradale, sono stati effettuati nelle vie di competenza del commissariato: su 209 veicoli controllati, sono state contestate 37 contravvenzioni al codice della strada, per un ammontare totale di 13.818 euro; sono stati ritirati 2 documenti e sottoposti a sequestro amministrativo 12 veicoli per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria Rca; inoltre, sono stati sottoposti a fermo amministrativo 4 veicoli per mancanza dell’uso del casco e identificate 88 persone. Particolare attenzione è stata posta alla vigilanza sulle persone soggette a misure restrittive: una particolare attività che ha condotto al controllo di 55 soggetti obbligati agli arresti domiciliari. Note positive anche sul fronte dei controlli di polizia amministrativa: un 71enne è stato indagato in stato di libertà per omessa custodia di un arma – già legalmente detenuta – che, trent’anni addietro, aveva distrutto e buttato nell’immondizia.