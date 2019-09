Nesima, in auto con 32 dosi di "erba": arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 25enne catanese, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato notato dall’equipaggio di una gazzella in via Francesco Miceli, nel quartiere Nesima, e appena aveva notato i militari aveva accelerato improvvisamente cercando di dileguarsi a bordo della propria Smart For Two.



L’inseguimento così scaturito ha avuto epilogo con il fermo del giovane e la perquisizione della macchina, a seguito della quale i carabinieri hanno trovato e sequestrato 32 dosi di marijuana già confezionata per la successiva vendita al minuto.