Nesima, in fiamme un grande capannone: ancora incerte le cause

Da poco prima delle 20,00 di oggi, diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania con alcune autobotti, un'autoscala ed un "carro aria", sono impegnate nello spegnimento di un vasto incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone di oltre 2000 mq di superficie, in via Montepalma, 32 a Catania.

Dalle prime notizie acquisite, sembra che il capannone, che contiene cosmetici, profumi e prodotti per la pulizia, risulti in uso ad alcune aziende sotto amministrazione giudiziaria. Le attività di spegnimento sono ancora in corso. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.