Nesima, operai "in nero" a lavoro su un tetto pericolante: proprietario denunciato

Gli agenti del commissariato di Nesima, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato due operai intenti alle operazioni di smontaggio di un pericolante tetto in tegole di terracotta, all’interno del cortile di un’abitazione senza l'utilizzo di alcun strumento di protezione personale e con probabile rischio di caduta.

Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è stato accertato che gli operai del cantiere erano stati impiegati senza un regolare contratto di lavoro, quindi in nero, e senza alcun permesso di costruire. Il proprietario dell’abitazione è stato indagato per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dell’ufficio urbanistica del comune di Catania.