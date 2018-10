Nesima, ruba ferro in un terreno abbandonato: pluripregiudicato denunciato

Gli agenti del commissariato Nesima, , sono intervenuti in via Sebastiano Catania, dov’era stato segnalato un furto in abitazione. Giunti sul posto, all’interno di un terreno abbandonato, gli agenti hanno intercettato e bloccato il pluripregiudicato P. D., sorpreso ad asportare materiale ferroso di vario tipo. Accompagnato negli uffici del commissariato, l’uomo – che era stato scarcerato lo scorso mese di marzo per aver perpetrato un furto in appartamento – è stato denunciato in stato di libertà.