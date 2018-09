Nesima, scoperto un maneggio abusivo: denunciati i proprietari

Un maneggio abusivo è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Catania in un terreno incolto nel quartiere di Monte Po, dove sono stati trovati tre cavalli che pascolavano, alcune stalle con un puledro e quattro capre cinque box con altrettanti Pitbull.

E' avvenuto durante un controllo effettuato insieme con la Polizia Locale e veterinari dell'Asp. Gli animali, visitati dall'Asp, oltre ad essere trovati senza microchip, erano in cattive condizioni di salute. I proprietari sono stati denunciati per maltrattamento di animali e sanzionati per una serie d'infrazioni amministrative per un importo totale di 27.128 euro