Nicola Piovani dirige l'orchestra al teatro romano di Catania

Chiusura di stagione estiva di grande effetto per l'Orchestra sinfonica siciliana che sarà diretta dal Premio Oscar Nicola Piovani. Il grande musicista romano dirigerà l'orchestra al Teatro Romano di Catania oggi alle 21.30. Piovani proporrà alcune celebri musiche che lo hanno reso noto in tutto il mondo, da La vita è bella, colonna sonora che gli valse il Premio Oscar nel 1997, a Kaos dei fratelli Taviani, per finire a Il marchese del Grillo di Mario Monicelli e Fellini suite. Piovani ha già diretto altre volte l'Orchestra sinfonica siciliana con la quale ha un consolidato rapporto di collaborazione. Lo scorso anno ha diretto l'ultima nata, l'orchestra giovanile siciliana, in diretta televisiva su Rai 1 per ricordare Giovanni Falcone e le vittime delle stragi mafiose. Sei milioni di ascoltatori hanno seguito l'esecuzione de 'La vita è bella' sull'autostrada, allo svincolo di Capaci.